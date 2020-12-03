Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.847.817.223 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.540.984.877 Doğan Holding 2.410.137.913 Petkim 1.979.911.552 Türk Hava Yolları 1.308.944.367 Kardemir (D) 1.264.880.549 Şişe Cam 1.176.849.945 Emlak Konut GMYO 1.046.223.813 Selçuk Ecza Deposu 854.948.309 Pegasus 779.621.605 Yapı ve Kredi Bankası 663.461.141 Akbank 662.108.315 Tüpraş 660.953.146 Odaş Elektrik 538.464.490 Turkcell 532.114.247 Vakıflar Bankası 470.373.970 Türkiye Sigorta 428.860.336 Koza Madencilik 371.997.169 İş Bankası (C) 348.334.100 Halkbank 329.148.306 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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