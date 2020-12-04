Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 4.529.783.724 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.737.954.044 Tüpraş 1.370.088.881 Doğan Holding 1.115.106.191 Selçuk Ecza Deposu 1.087.863.115 Garanti Bankası 1.078.047.563 Zorlu Enerji 934.677.479 Türk Hava Yolları 683.454.694 Şişe Cam 674.777.883 Emlak Konut GMYO 558.830.379 Kardemir (D) 533.141.175 Odaş Elektrik 524.808.755 Turkcell 450.625.401 İpek Doğal Enerji 378.019.545 Yapı ve Kredi Bankası 360.889.999 Pegasus 329.863.090 Türk Telekom 307.595.303 Akbank 303.523.019 Halk GMYO 290.796.878 Ford Otosan 259.801.121 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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