Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 4.675.109.460 Şişe Cam 3.508.535.751 Kardemir (D) 2.836.719.461 Sasa Polyester 1.955.575.133 Doğan Holding 1.563.385.694 Garanti Bankası 1.264.813.581 Türk Hava Yolları 1.219.405.184 Ereğli Demir Çelik 1.170.486.705 Emlak Konut GMYO 897.466.174 Tüpraş 831.466.452 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 784.965.901 Akbank 575.645.836 Odaş Elektrik 525.544.031 Turkcell 511.445.686 Türk Telekom 501.700.354 Yapı ve Kredi Bankası 474.085.989 Tekfen Holding 461.381.276 Pegasus 435.406.407 ASELSAN 406.957.111 Vakıflar Bankası 288.538.605 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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