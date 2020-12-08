Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.675.109.460
|Şişe Cam
|3.508.535.751
|Kardemir (D)
|2.836.719.461
|Sasa Polyester
|1.955.575.133
|Doğan Holding
|1.563.385.694
|Garanti Bankası
|1.264.813.581
|Türk Hava Yolları
|1.219.405.184
|Ereğli Demir Çelik
|1.170.486.705
|Emlak Konut GMYO
|897.466.174
|Tüpraş
|831.466.452
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|784.965.901
|Akbank
|575.645.836
|Odaş Elektrik
|525.544.031
|Turkcell
|511.445.686
|Türk Telekom
|501.700.354
|Yapı ve Kredi Bankası
|474.085.989
|Tekfen Holding
|461.381.276
|Pegasus
|435.406.407
|ASELSAN
|406.957.111
|Vakıflar Bankası
|288.538.605
- Kaynak: AA
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