Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.512.662.924
|Ereğli Demir Çelik
|2.917.679.978
|Petkim
|2.396.619.747
|Selçuk Ecza Deposu
|2.170.624.537
|Doğan Holding
|2.107.531.951
|Kardemir (D)
|1.615.495.919
|Şişe Cam
|1.603.229.593
|Türk Hava Yolları
|1.028.830.084
|ASELSAN
|940.624.894
|Odaş Elektrik
|860.524.590
|Eczacıbaşı İlaç
|802.966.563
|Yapı ve Kredi Bankası
|802.872.585
|Arçelik
|773.208.092
|Akbank
|747.571.577
|Emlak Konut GMYO
|678.772.593
|Vakıflar Bankası
|642.237.004
|Tekfen Holding
|612.179.393
|Sasa Polyester
|582.071.891
|Koza Madencilik
|572.345.831
|Bim Mağazalar
|417.054.146
- Kaynak: AA
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