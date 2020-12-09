Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.512.662.924 Ereğli Demir Çelik 2.917.679.978 Petkim 2.396.619.747 Selçuk Ecza Deposu 2.170.624.537 Doğan Holding 2.107.531.951 Kardemir (D) 1.615.495.919 Şişe Cam 1.603.229.593 Türk Hava Yolları 1.028.830.084 ASELSAN 940.624.894 Odaş Elektrik 860.524.590 Eczacıbaşı İlaç 802.966.563 Yapı ve Kredi Bankası 802.872.585 Arçelik 773.208.092 Akbank 747.571.577 Emlak Konut GMYO 678.772.593 Vakıflar Bankası 642.237.004 Tekfen Holding 612.179.393 Sasa Polyester 582.071.891 Koza Madencilik 572.345.831 Bim Mağazalar 417.054.146 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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