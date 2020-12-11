Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 3.010.551.474 Garanti Bankası 2.975.872.992 Petkim 1.775.787.869 Tüpraş 1.490.321.884 Kardemir (D) 1.484.026.890 Doğan Holding 1.416.134.768 Ereğli Demir Çelik 1.288.103.732 Odaş Elektrik 1.238.477.261 Türk Hava Yolları 1.148.472.206 Yapı ve Kredi Bankası 1.106.147.830 Aselsan 775.961.442 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 721.528.762 Akbank 686.172.681 Albaraka Türk 614.990.576 Arçelik 516.474.422 Emlak Konut GMYO 476.886.998 TAV Havalimanları 464.412.183 Vakıflar Bankası 441.852.128 Şekerbank 398.105.993 Halkbank 327.333.819 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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