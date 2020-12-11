Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

11.12.2020 18:45
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam3.010.551.474Garanti Bankası2.975.872.992Petkim1.775.787.869Tüpraş1.490.321.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam3.010.551.474
Garanti Bankası2.975.872.992
Petkim1.775.787.869
Tüpraş1.490.321.884
Kardemir (D)1.484.026.890
Doğan Holding1.416.134.768
Ereğli Demir Çelik1.288.103.732
Odaş Elektrik1.238.477.261
Türk Hava Yolları1.148.472.206
Yapı ve Kredi Bankası1.106.147.830
Aselsan775.961.442
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası721.528.762
Akbank686.172.681
Albaraka Türk614.990.576
Arçelik516.474.422
Emlak Konut GMYO476.886.998
TAV Havalimanları464.412.183
Vakıflar Bankası441.852.128
Şekerbank398.105.993
Halkbank327.333.819
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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