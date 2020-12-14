Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

14.12.2020 18:43
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.295.233.895Petkim2.292.961.756Şişe Cam2.245.650.196Türk Hava Yolları1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.295.233.895
Petkim2.292.961.756
Şişe Cam2.245.650.196
Türk Hava Yolları1.981.915.356
Kardemir (D)1.917.801.768
Odaş Elektrik1.565.077.566
ASELSAN1.051.103.340
Yapı ve Kredi Bankası1.049.703.801
Tüpraş875.836.120
Doğan Holding835.336.926
Ereğli Demir Çelik653.458.354
Turkcell633.250.497
Arçelik561.215.084
Hektaş529.726.123
Akbank494.869.899
Pegasus487.918.910
Türkiye Sigorta439.373.524
Vakıflar Bankası416.976.525
Tekfen Holding415.704.606
Koç Holding359.594.487
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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