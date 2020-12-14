Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.295.233.895 Petkim 2.292.961.756 Şişe Cam 2.245.650.196 Türk Hava Yolları 1.981.915.356 Kardemir (D) 1.917.801.768 Odaş Elektrik 1.565.077.566 ASELSAN 1.051.103.340 Yapı ve Kredi Bankası 1.049.703.801 Tüpraş 875.836.120 Doğan Holding 835.336.926 Ereğli Demir Çelik 653.458.354 Turkcell 633.250.497 Arçelik 561.215.084 Hektaş 529.726.123 Akbank 494.869.899 Pegasus 487.918.910 Türkiye Sigorta 439.373.524 Vakıflar Bankası 416.976.525 Tekfen Holding 415.704.606 Koç Holding 359.594.487 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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