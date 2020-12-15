Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.068.122.508 Odaş Elektrik 2.065.405.953 Kardemir (D) 2.015.321.091 Petkim 1.692.498.963 Emlak Konut GMYO 1.455.226.620 Şişe Cam 1.435.636.887 Tüpraş 1.274.303.330 Türk Hava Yolları 1.241.322.793 Halkbank 1.082.554.187 Yapı ve Kredi Bankası 999.352.206 Doğan Holding 745.288.566 Özak GMYO 705.767.380 ASELSAN 692.868.382 Vakıflar Bankası 660.850.910 Torunlar GMYO 556.792.782 Ereğli Demir Çelik 506.908.050 Tümosan Motor ve Traktör 504.509.020 Albaraka Türk 471.779.906 Akbank 469.980.083 Kartonsan 467.526.771 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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