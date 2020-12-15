Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.068.122.508
|Odaş Elektrik
|2.065.405.953
|Kardemir (D)
|2.015.321.091
|Petkim
|1.692.498.963
|Emlak Konut GMYO
|1.455.226.620
|Şişe Cam
|1.435.636.887
|Tüpraş
|1.274.303.330
|Türk Hava Yolları
|1.241.322.793
|Halkbank
|1.082.554.187
|Yapı ve Kredi Bankası
|999.352.206
|Doğan Holding
|745.288.566
|Özak GMYO
|705.767.380
|ASELSAN
|692.868.382
|Vakıflar Bankası
|660.850.910
|Torunlar GMYO
|556.792.782
|Ereğli Demir Çelik
|506.908.050
|Tümosan Motor ve Traktör
|504.509.020
|Albaraka Türk
|471.779.906
|Akbank
|469.980.083
|Kartonsan
|467.526.771
- Kaynak: AA
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