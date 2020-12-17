Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.183.033.018 Pegasus 2.079.203.027 Garanti Bankası 1.753.230.124 Odaş Elektrik 1.288.079.646 Şişe Cam 837.090.504 İş GMYO 828.076.235 Emlak Konut GMYO 819.581.405 Petkim 762.059.362 Turkcell 687.483.960 İpek Doğal Enerji 686.945.771 Tüpraş 667.199.267 Türkiye Sigorta 640.885.531 Kardemir (D) 628.851.291 Torunlar GMYO 592.776.889 Tümosan Motor ve Traktör 561.983.543 ASELSAN 519.352.552 Albaraka Türk 502.902.873 Yapı ve Kredi Bankası 484.045.817 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 472.298.372 Akbank 470.545.544 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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