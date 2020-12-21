Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2.142.130.106 Türk Hava Yolları 1.991.114.493 ASELSAN 1.870.218.606 Garanti Bankası 1.836.279.167 Odaş Elektrik 1.474.095.528 Emlak Konut GMYO 1.249.716.019 Şişe Cam 1.083.532.982 Pegasus 1.018.312.566 Tüpraş 936.730.174 Turkcell 874.063.728 Petkim 809.987.689 Otokar 736.121.788 Akbank 606.839.247 Kardemir (D) 530.064.643 Yapı ve Kredi Bankası 518.482.020 Arçelik 498.223.594 Kartonsan 480.668.571 İpek Doğal Enerji 467.886.608 Vakıflar Bankası 399.612.630 Ereğli Demir Çelik 396.729.032 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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