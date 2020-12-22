Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.471.379.321 Türk Hava Yolları 1.468.989.550 Kardemir (D) 1.368.809.091 Şişe Cam 1.064.228.495 Petkim 1.038.584.680 Odaş Elektrik 944.344.745 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 877.794.985 Emlak Konut GMYO 812.791.001 Otokar 794.162.161 Ereğli Demir Çelik 782.015.304 Akbank 761.380.401 Pegasus 753.379.838 Şekerbank 733.005.448 Yapı ve Kredi Bankası 613.714.798 ASELSAN 612.972.315 Koza Altın 563.154.288 Tüpraş 541.608.154 Oyak Çimento 528.959.183 Vakıflar Bankası 500.770.175 Halk GMYO 444.216.808 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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