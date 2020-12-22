Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.471.379.321
|Türk Hava Yolları
|1.468.989.550
|Kardemir (D)
|1.368.809.091
|Şişe Cam
|1.064.228.495
|Petkim
|1.038.584.680
|Odaş Elektrik
|944.344.745
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|877.794.985
|Emlak Konut GMYO
|812.791.001
|Otokar
|794.162.161
|Ereğli Demir Çelik
|782.015.304
|Akbank
|761.380.401
|Pegasus
|753.379.838
|Şekerbank
|733.005.448
|Yapı ve Kredi Bankası
|613.714.798
|ASELSAN
|612.972.315
|Koza Altın
|563.154.288
|Tüpraş
|541.608.154
|Oyak Çimento
|528.959.183
|Vakıflar Bankası
|500.770.175
|Halk GMYO
|444.216.808
Kaynak: AA
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