Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şekerbank
|1.685.399.836
|Garanti Bankası
|1.588.433.386
|Petkim
|1.477.814.275
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.198.276.931
|Türk Hava Yolları
|900.023.773
|Kartonsan
|878.039.483
|Eczacıbaşı İlaç
|823.293.915
|Şişe Cam
|817.020.854
|Emlak Konut GMYO
|756.584.097
|Alarko Holding
|744.657.506
|Kardemir (D)
|692.356.914
|Odaş Elektrik
|688.326.761
|Oyak Çimento
|666.555.746
|Tüpraş
|658.710.222
|Akbank
|580.336.720
|Yapı ve Kredi Bankası
|580.073.919
|ASELSAN
|559.294.794
|Alarko GMYO
|519.515.327
|Doğan Holding
|485.716.428
|Vakıflar Bankası
|478.110.710
Kaynak: AA
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