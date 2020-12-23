Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şekerbank 1.685.399.836 Garanti Bankası 1.588.433.386 Petkim 1.477.814.275 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.198.276.931 Türk Hava Yolları 900.023.773 Kartonsan 878.039.483 Eczacıbaşı İlaç 823.293.915 Şişe Cam 817.020.854 Emlak Konut GMYO 756.584.097 Alarko Holding 744.657.506 Kardemir (D) 692.356.914 Odaş Elektrik 688.326.761 Oyak Çimento 666.555.746 Tüpraş 658.710.222 Akbank 580.336.720 Yapı ve Kredi Bankası 580.073.919 ASELSAN 559.294.794 Alarko GMYO 519.515.327 Doğan Holding 485.716.428 Vakıflar Bankası 478.110.710 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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