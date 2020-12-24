Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.485.222.693 Petkim 1.863.297.488 Türk Hava Yolları 1.845.057.806 İpek Doğal Enerji 1.719.049.097 Eczacıbaşı İlaç 1.497.669.735 Koza Madencilik 1.365.225.767 Şekerbank 1.192.609.307 Koza Altın 1.151.812.076 Şişe Cam 1.021.797.149 Akbank 998.912.740 Yapı ve Kredi Bankası 967.920.758 Vakıflar Bankası 901.516.412 Halk GMYO 877.716.677 Kardemir (D) 770.555.886 Odaş Elektrik 766.542.650 ASELSAN 748.995.785 Pegasus 728.271.032 Emlak Konut GMYO 561.426.747 Alarko GMYO 514.444.576 Halkbank 505.297.355 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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