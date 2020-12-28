Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 2.915.089.120 Koza Altın 1.540.946.497 Şişe Cam 1.440.908.894 Kardemir (D) 869.327.928 Borusan Mannesmann 732.904.267 Şekerbank 729.549.706 Garanti Bankası 716.766.767 Petkim 676.671.324 Koza Madencilik 642.799.657 Otokar 627.560.998 Eczacıbaşı İlaç 600.008.484 Tüpraş 580.149.523 Türk Hava Yolları 554.034.679 Odaş Elektrik 535.725.041 Türkiye Sigorta 510.438.400 İpek Doğal Enerji 453.669.954 Tekfen Holding 436.914.384 Hektaş 424.966.264 Turkcell 375.617.428 Ege Endüstri 354.058.252 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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