Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Gübre Fabrikaları
|2.915.089.120
|Koza Altın
|1.540.946.497
|Şişe Cam
|1.440.908.894
|Kardemir (D)
|869.327.928
|Borusan Mannesmann
|732.904.267
|Şekerbank
|729.549.706
|Garanti Bankası
|716.766.767
|Petkim
|676.671.324
|Koza Madencilik
|642.799.657
|Otokar
|627.560.998
|Eczacıbaşı İlaç
|600.008.484
|Tüpraş
|580.149.523
|Türk Hava Yolları
|554.034.679
|Odaş Elektrik
|535.725.041
|Türkiye Sigorta
|510.438.400
|İpek Doğal Enerji
|453.669.954
|Tekfen Holding
|436.914.384
|Hektaş
|424.966.264
|Turkcell
|375.617.428
|Ege Endüstri
|354.058.252
Kaynak: AA
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