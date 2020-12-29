Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Gübre Fabrikaları 2.852.647.907 Türk Hava Yolları 1.515.058.494 Garanti Bankası 1.422.353.491 Kardemir (D) 1.190.681.593 Kartonsan 1.040.951.013 Koza Altın 1.040.475.021 Şişe Cam 972.992.701 Petkim 925.788.370 Otokar 898.313.748 Sasa Polyester 891.655.154 Odaş Elektrik 640.457.656 Borusan Mannesmann 640.042.246 Pegasus 536.176.978 GSD Holding 503.277.506 Tüpraş 502.974.378 Zorlu Enerji 434.795.275 Akbank 433.887.117 ASELSAN 417.639.483 Şekerbank 391.812.031 Ereğli Demir Çelik 386.902.790 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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