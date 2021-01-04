Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.269.044.899 Gübre Fabrikaları 1.857.135.705 Koza Altın 1.422.086.463 Garanti Bankası 1.406.050.728 Şişe Cam 1.199.029.318 Koza Madencilik 1.071.534.186 Yapı ve Kredi Bankası 909.707.721 İş Finansal Kiralama 876.621.904 Türk Hava Yolları 801.375.112 Akbank 780.049.332 Şekerbank 775.685.137 Kardemir (D) 770.432.589 İpek Doğal Enerji 751.050.893 Karsan Otomotiv 706.130.798 Türkiye Sigorta 697.988.301 Zorlu Enerji 694.729.600 ASELSAN 680.437.286 Turkcell 657.017.760 Otokar 631.344.041 Tüpraş 582.181.661 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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