Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 3.558.929.623 Petkim 2.558.639.646 Gübre Fabrikaları 2.497.104.118 Garanti Bankası 2.090.950.527 Koza Altın 1.837.424.014 Tekfen Holding 1.686.967.575 Şişe Cam 1.420.463.425 Kardemir (D) 1.364.666.246 Tüpraş 1.230.096.838 Türk Hava Yolları 1.169.256.658 Karsan Otomotiv 1.111.047.811 Akbank 1.100.511.451 Otokar 1.040.950.013 Yapı ve Kredi Bankası 943.802.320 Turkcell 827.245.709 Vakıflar Bankası 815.526.798 İş GMYO 768.059.204 Halkbank 755.066.017 ASELSAN 632.950.780 Odaş Elektrik 632.869.700 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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