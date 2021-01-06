Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.344.361.361 Gübre Fabrikaları 2.155.129.254 ASELSAN 1.410.402.436 Doğan Holding 1.308.915.804 Petkim 1.305.974.989 Turkcell 1.266.809.661 Akbank 1.265.764.576 Emlak Konut GMYO 1.148.233.913 Yapı ve Kredi Bankası 1.003.818.824 Kardemir (D) 1.003.640.146 Tekfen Holding 971.937.379 Şekerbank 917.090.283 Türk Hava Yolları 828.390.185 Şişe Cam 823.300.398 Otokar 823.196.180 Vakıflar Bankası 747.238.684 Tüpraş 741.709.710 Koza Altın 679.756.946 Karsan Otomotiv 622.306.017 Odaş Elektrik 620.672.063 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı

Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır

80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı

Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü

Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar