Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.344.361.361
|Gübre Fabrikaları
|2.155.129.254
|ASELSAN
|1.410.402.436
|Doğan Holding
|1.308.915.804
|Petkim
|1.305.974.989
|Turkcell
|1.266.809.661
|Akbank
|1.265.764.576
|Emlak Konut GMYO
|1.148.233.913
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.003.818.824
|Kardemir (D)
|1.003.640.146
|Tekfen Holding
|971.937.379
|Şekerbank
|917.090.283
|Türk Hava Yolları
|828.390.185
|Şişe Cam
|823.300.398
|Otokar
|823.196.180
|Vakıflar Bankası
|747.238.684
|Tüpraş
|741.709.710
|Koza Altın
|679.756.946
|Karsan Otomotiv
|622.306.017
|Odaş Elektrik
|620.672.063
Kaynak: AA
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