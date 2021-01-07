Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 3.742.505.174 Garanti Bankası 1.715.038.738 Gübre Fabrikaları 1.551.840.995 ASELSAN 1.295.358.120 Akbank 1.149.748.539 Koza Altın 1.123.306.055 Doğan Holding 1.014.248.396 Yapı ve Kredi Bankası 969.483.844 Tekfen Holding 949.104.089 Şişe Cam 923.265.667 Petkim 882.189.318 Türk Hava Yolları 826.214.379 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 814.883.767 Odaş Elektrik 763.013.606 Vakıflar Bankası 762.610.724 Otokar 748.744.564 Ereğli Demir Çelik 716.405.004 Zorlu Enerji 645.185.698 İhlas Gayrimenkul 603.635.345 Şekerbank 591.895.860 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?

Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil

Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler