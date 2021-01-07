Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

07.01.2021 18:51
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO3.742.505.174Garanti Bankası1.715.038.738Gübre Fabrikaları1.551.840.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO3.742.505.174
Garanti Bankası1.715.038.738
Gübre Fabrikaları1.551.840.995
ASELSAN1.295.358.120
Akbank1.149.748.539
Koza Altın1.123.306.055
Doğan Holding1.014.248.396
Yapı ve Kredi Bankası969.483.844
Tekfen Holding949.104.089
Şişe Cam923.265.667
Petkim882.189.318
Türk Hava Yolları826.214.379
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası814.883.767
Odaş Elektrik763.013.606
Vakıflar Bankası762.610.724
Otokar748.744.564
Ereğli Demir Çelik716.405.004
Zorlu Enerji645.185.698
İhlas Gayrimenkul603.635.345
Şekerbank591.895.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Emlak Konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor! Canlı anlatım ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı? Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti, görüşmeye Mesut Özil sohbeti damga vurdu Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Film gibi fidye operasyonu! 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp 8 bin dolar fidye istediler
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu         
18:57
Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı Son dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı 10 gün boyunca yasaklandı         
17:57
İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a İranlı yetkililerden ABD'deki göstericileri kışkırtmakla suçlanan Trump'a "haydut" yakıştırması         
17:41
68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar 68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar         
17:15
İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı         
17:11
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Çocukların kavgasına aileleri dahil olunca ortalık savaş alanına döndü Çocukların kavgasına aileleri dahil olunca ortalık savaş alanına döndü         
16:19
Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 1,4 milyar dolar azaldı         
15:31
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 19:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei