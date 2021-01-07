Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.742.505.174
|Garanti Bankası
|1.715.038.738
|Gübre Fabrikaları
|1.551.840.995
|ASELSAN
|1.295.358.120
|Akbank
|1.149.748.539
|Koza Altın
|1.123.306.055
|Doğan Holding
|1.014.248.396
|Yapı ve Kredi Bankası
|969.483.844
|Tekfen Holding
|949.104.089
|Şişe Cam
|923.265.667
|Petkim
|882.189.318
|Türk Hava Yolları
|826.214.379
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|814.883.767
|Odaş Elektrik
|763.013.606
|Vakıflar Bankası
|762.610.724
|Otokar
|748.744.564
|Ereğli Demir Çelik
|716.405.004
|Zorlu Enerji
|645.185.698
|İhlas Gayrimenkul
|603.635.345
|Şekerbank
|591.895.860
Kaynak: AA
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