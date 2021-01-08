Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 3.104.384.317 Garanti Bankası 2.589.663.284 Koza Altın 2.580.742.150 Türk Hava Yolları 1.518.073.650 Şişe Cam 1.477.569.243 Otokar 1.253.943.760 Koza Madencilik 1.227.948.488 Petkim 1.059.661.480 Şekerbank 1.053.841.070 Kardemir (D) 953.018.173 Akbank 878.164.909 Vakıflar Bankası 771.348.277 İpek Doğal Enerji 717.638.820 Yapı ve Kredi Bankası 699.493.260 Turkcell 637.904.389 ASELSAN 634.707.321 Ereğli Demir Çelik 618.184.726 Gübre Fabrikaları 616.693.884 Hektaş 582.802.047 Halkbank 567.791.849 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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