Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.104.384.317
|Garanti Bankası
|2.589.663.284
|Koza Altın
|2.580.742.150
|Türk Hava Yolları
|1.518.073.650
|Şişe Cam
|1.477.569.243
|Otokar
|1.253.943.760
|Koza Madencilik
|1.227.948.488
|Petkim
|1.059.661.480
|Şekerbank
|1.053.841.070
|Kardemir (D)
|953.018.173
|Akbank
|878.164.909
|Vakıflar Bankası
|771.348.277
|İpek Doğal Enerji
|717.638.820
|Yapı ve Kredi Bankası
|699.493.260
|Turkcell
|637.904.389
|ASELSAN
|634.707.321
|Ereğli Demir Çelik
|618.184.726
|Gübre Fabrikaları
|616.693.884
|Hektaş
|582.802.047
|Halkbank
|567.791.849
Kaynak: AA
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