Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

13.01.2021 18:45
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.934.177.019Türk Hava Yolları2.840.708.368Doğan Holding1.968.433.256Turkcell1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.934.177.019
Türk Hava Yolları2.840.708.368
Doğan Holding1.968.433.256
Turkcell1.568.906.832
Otokar1.563.488.263
Koza Altın1.371.134.061
Garanti Bankası1.340.427.770
Tekfen Holding1.267.189.888
Petkim1.217.757.292
Emlak Konut GMYO997.648.240
Zorlu Enerji851.805.737
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası828.031.178
Kardemir (D)796.800.200
Borusan Mannesmann576.940.608
Akbank564.819.000
Gübre Fabrikaları562.195.425
Ford Otosan561.261.802
Karsan Otomotiv545.375.917
ASELSAN541.035.727
Koza Madencilik524.098.166
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu
Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi         
18:50
ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı         
18:30
Son Dakika: TFF, 14 olan yabancı sayısını 16'ya yükseltti Son Dakika: TFF, 14 olan yabancı sayısını 16'ya yükseltti         
17:50
Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek         
17:38
Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız         
16:11
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:45
İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor         
15:00
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin akıl sağlığı yerinde çıktı Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin akıl sağlığı yerinde çıktı         
13:09
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı Yaşlı adam, boyu kadar balığı suya girerek eliyle yakalayıp kıyıya çıkardı         
09:18
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 19:03:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei