Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.934.177.019
|Türk Hava Yolları
|2.840.708.368
|Doğan Holding
|1.968.433.256
|Turkcell
|1.568.906.832
|Otokar
|1.563.488.263
|Koza Altın
|1.371.134.061
|Garanti Bankası
|1.340.427.770
|Tekfen Holding
|1.267.189.888
|Petkim
|1.217.757.292
|Emlak Konut GMYO
|997.648.240
|Zorlu Enerji
|851.805.737
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|828.031.178
|Kardemir (D)
|796.800.200
|Borusan Mannesmann
|576.940.608
|Akbank
|564.819.000
|Gübre Fabrikaları
|562.195.425
|Ford Otosan
|561.261.802
|Karsan Otomotiv
|545.375.917
|ASELSAN
|541.035.727
|Koza Madencilik
|524.098.166
Kaynak: AA
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