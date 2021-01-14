Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.783.104.292 Doğan Holding 1.770.814.636 Koza Altın 1.342.787.622 Garanti Bankası 1.286.671.140 Emlak Konut GMYO 1.212.334.477 Turkcell 1.207.278.295 Şişe Cam 1.117.945.330 Otokar 1.066.609.157 Şekerbank 1.049.572.057 Petkim 927.327.420 Gübre Fabrikaları 915.633.061 Kardemir (D) 819.972.922 Hektaş 787.724.581 Pegasus 760.611.337 Tüpraş 608.449.305 Akbank 562.852.101 Alarko Holding 554.737.704 Karsan Otomotiv 546.126.237 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 506.752.208 Borusan Mannesmann 494.507.289 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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