Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.783.104.292
|Doğan Holding
|1.770.814.636
|Koza Altın
|1.342.787.622
|Garanti Bankası
|1.286.671.140
|Emlak Konut GMYO
|1.212.334.477
|Turkcell
|1.207.278.295
|Şişe Cam
|1.117.945.330
|Otokar
|1.066.609.157
|Şekerbank
|1.049.572.057
|Petkim
|927.327.420
|Gübre Fabrikaları
|915.633.061
|Kardemir (D)
|819.972.922
|Hektaş
|787.724.581
|Pegasus
|760.611.337
|Tüpraş
|608.449.305
|Akbank
|562.852.101
|Alarko Holding
|554.737.704
|Karsan Otomotiv
|546.126.237
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|506.752.208
|Borusan Mannesmann
|494.507.289
Kaynak: AA
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