Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.728.563.543
|Koza Altın
|2.060.992.555
|Türk Hava Yolları
|1.732.658.672
|Doğan Holding
|1.720.364.535
|Emlak Konut GMYO
|1.553.644.463
|Garanti Bankası
|1.484.412.568
|Kardemir (D)
|1.466.552.690
|Alarko Holding
|938.750.687
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|836.222.287
|Turkcell
|760.815.919
|Otokar
|685.649.739
|Akbank
|683.187.757
|Petkim
|597.995.148
|Ereğli Demir Çelik
|589.914.092
|Şekerbank
|574.728.457
|Koza Madencilik
|536.528.953
|Ege Endüstri
|509.957.783
|Pegasus
|476.537.999
|Tüpraş
|420.760.305
|ASELSAN
|420.079.359
Kaynak: AA
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