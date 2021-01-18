Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

18.01.2021 18:39
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.190.257.685Doğan Holding1.962.739.059Koza Altın1.645.962.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.190.257.685
Doğan Holding1.962.739.059
Koza Altın1.645.962.701
Garanti Bankası1.567.958.764
Şişe Cam1.195.113.653
Emlak Konut GMYO1.159.393.185
Türk Hava Yolları1.155.786.729
Ereğli Demir Çelik993.428.923
Zorlu Enerji726.902.285
Petkim616.274.601
Akbank608.814.415
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası590.786.147
Tüpraş548.931.699
Turkcell518.729.941
İhlas Gayrimenkul497.127.598
Yapı ve Kredi Bankası481.227.081
ASELSAN457.801.829
İş GMYO452.830.573
Odaş Elektrik418.978.223
Şekerbank413.331.915
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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