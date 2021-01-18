Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.190.257.685
|Doğan Holding
|1.962.739.059
|Koza Altın
|1.645.962.701
|Garanti Bankası
|1.567.958.764
|Şişe Cam
|1.195.113.653
|Emlak Konut GMYO
|1.159.393.185
|Türk Hava Yolları
|1.155.786.729
|Ereğli Demir Çelik
|993.428.923
|Zorlu Enerji
|726.902.285
|Petkim
|616.274.601
|Akbank
|608.814.415
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|590.786.147
|Tüpraş
|548.931.699
|Turkcell
|518.729.941
|İhlas Gayrimenkul
|497.127.598
|Yapı ve Kredi Bankası
|481.227.081
|ASELSAN
|457.801.829
|İş GMYO
|452.830.573
|Odaş Elektrik
|418.978.223
|Şekerbank
|413.331.915
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi