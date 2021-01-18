Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.190.257.685 Doğan Holding 1.962.739.059 Koza Altın 1.645.962.701 Garanti Bankası 1.567.958.764 Şişe Cam 1.195.113.653 Emlak Konut GMYO 1.159.393.185 Türk Hava Yolları 1.155.786.729 Ereğli Demir Çelik 993.428.923 Zorlu Enerji 726.902.285 Petkim 616.274.601 Akbank 608.814.415 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 590.786.147 Tüpraş 548.931.699 Turkcell 518.729.941 İhlas Gayrimenkul 497.127.598 Yapı ve Kredi Bankası 481.227.081 ASELSAN 457.801.829 İş GMYO 452.830.573 Odaş Elektrik 418.978.223 Şekerbank 413.331.915 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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