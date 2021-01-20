Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.678.533.422
|Doğan Holding
|1.519.971.722
|Kardemir (D)
|1.394.487.017
|Garanti Bankası
|1.193.265.148
|Şişe Cam
|1.133.557.515
|Karsan Otomotiv
|889.895.345
|Türk Hava Yolları
|877.728.414
|Emlak Konut GMYO
|806.344.877
|Migros Ticaret
|803.053.923
|Koza Altın
|762.334.046
|Tüpraş
|760.120.951
|Otokar
|711.249.921
|Akbank
|591.917.923
|Gübre Fabrikaları
|581.853.028
|Petkim
|574.230.507
|Turkcell
|566.669.083
|Ereğli Demir Çelik
|554.829.411
|Net Holding
|504.120.193
|Hektaş
|496.418.913
|Şekerbank
|445.407.956
Kaynak: AA
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