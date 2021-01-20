Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.678.533.422 Doğan Holding 1.519.971.722 Kardemir (D) 1.394.487.017 Garanti Bankası 1.193.265.148 Şişe Cam 1.133.557.515 Karsan Otomotiv 889.895.345 Türk Hava Yolları 877.728.414 Emlak Konut GMYO 806.344.877 Migros Ticaret 803.053.923 Koza Altın 762.334.046 Tüpraş 760.120.951 Otokar 711.249.921 Akbank 591.917.923 Gübre Fabrikaları 581.853.028 Petkim 574.230.507 Turkcell 566.669.083 Ereğli Demir Çelik 554.829.411 Net Holding 504.120.193 Hektaş 496.418.913 Şekerbank 445.407.956 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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