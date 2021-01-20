Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

20.01.2021 18:39
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürkiye Sınai Kalkınma Bankası1.678.533.422Doğan Holding1.519.971.722Kardemir (D)1.394.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1.678.533.422
Doğan Holding1.519.971.722
Kardemir (D)1.394.487.017
Garanti Bankası1.193.265.148
Şişe Cam1.133.557.515
Karsan Otomotiv889.895.345
Türk Hava Yolları877.728.414
Emlak Konut GMYO806.344.877
Migros Ticaret803.053.923
Koza Altın762.334.046
Tüpraş760.120.951
Otokar711.249.921
Akbank591.917.923
Gübre Fabrikaları581.853.028
Petkim574.230.507
Turkcell566.669.083
Ereğli Demir Çelik554.829.411
Net Holding504.120.193
Hektaş496.418.913
Şekerbank445.407.956
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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