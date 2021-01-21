Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.681.452.302 Garanti Bankası 2.411.179.922 Akbank 1.167.903.765 Türk Hava Yolları 1.099.978.201 Karsan Otomotiv 1.079.890.034 Yapı ve Kredi Bankası 1.050.587.733 Şişe Cam 1.016.699.246 Kardemir (D) 924.263.050 Koza Altın 764.905.633 Şekerbank 747.805.079 Odaş Elektrik 649.850.160 Ereğli Demir Çelik 643.725.658 Doğan Holding 620.596.675 Zorlu Enerji 619.844.106 Net Holding 598.131.858 Migros Ticaret 595.294.590 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 582.321.552 Halk GMYO 578.616.080 Vakıflar Bankası 557.753.217 Petkim 551.090.563 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi

Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Canlı anlatım

Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem

Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti

Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti

Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım

İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor