Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.681.452.302
|Garanti Bankası
|2.411.179.922
|Akbank
|1.167.903.765
|Türk Hava Yolları
|1.099.978.201
|Karsan Otomotiv
|1.079.890.034
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.050.587.733
|Şişe Cam
|1.016.699.246
|Kardemir (D)
|924.263.050
|Koza Altın
|764.905.633
|Şekerbank
|747.805.079
|Odaş Elektrik
|649.850.160
|Ereğli Demir Çelik
|643.725.658
|Doğan Holding
|620.596.675
|Zorlu Enerji
|619.844.106
|Net Holding
|598.131.858
|Migros Ticaret
|595.294.590
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|582.321.552
|Halk GMYO
|578.616.080
|Vakıflar Bankası
|557.753.217
|Petkim
|551.090.563
Kaynak: AA
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