Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.798.936.796 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.481.220.306 Karsan Otomotiv 1.064.650.086 Halk GMYO 852.085.038 Kardemir (D) 801.068.040 Şişe Cam 768.132.396 Akbank 757.562.561 Emlak Konut GMYO 704.787.666 Türk Hava Yolları 702.103.194 Koza Altın 685.265.016 Otokar 672.375.515 Petkim 571.802.628 Doğan Holding 522.515.836 ASELSAN 474.530.942 Yapı ve Kredi Bankası 453.272.515 Odaş Elektrik 429.688.093 Turkcell 429.310.223 Ereğli Demir Çelik 397.135.844 Türkiye Sigorta 396.828.474 Migros Ticaret 391.507.429 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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