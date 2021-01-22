Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.798.936.796
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.481.220.306
|Karsan Otomotiv
|1.064.650.086
|Halk GMYO
|852.085.038
|Kardemir (D)
|801.068.040
|Şişe Cam
|768.132.396
|Akbank
|757.562.561
|Emlak Konut GMYO
|704.787.666
|Türk Hava Yolları
|702.103.194
|Koza Altın
|685.265.016
|Otokar
|672.375.515
|Petkim
|571.802.628
|Doğan Holding
|522.515.836
|ASELSAN
|474.530.942
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.272.515
|Odaş Elektrik
|429.688.093
|Turkcell
|429.310.223
|Ereğli Demir Çelik
|397.135.844
|Türkiye Sigorta
|396.828.474
|Migros Ticaret
|391.507.429
Kaynak: AA
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