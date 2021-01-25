Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 2.535.876.041 Odaş Elektrik 1.715.853.578 Kardemir (D) 1.547.098.439 Petkim 1.541.813.629 Garanti Bankası 1.286.212.929 Karsan Otomotiv 975.101.055 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 831.511.581 Emlak Konut GMYO 796.205.917 Şişe Cam 779.842.616 Eczacıbaşı İlaç 694.524.503 Türk Hava Yolları 668.653.433 Doğan Holding 656.085.532 Migros Ticaret 637.359.487 Turkcell 553.767.408 Akbank 553.625.586 Koza Madencilik 552.037.752 Otokar 515.962.560 İhlas Gayrimenkul 514.094.403 Türkiye Sigorta 500.216.809 Halk GMYO 486.504.498 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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