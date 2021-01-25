Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.535.876.041
|Odaş Elektrik
|1.715.853.578
|Kardemir (D)
|1.547.098.439
|Petkim
|1.541.813.629
|Garanti Bankası
|1.286.212.929
|Karsan Otomotiv
|975.101.055
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|831.511.581
|Emlak Konut GMYO
|796.205.917
|Şişe Cam
|779.842.616
|Eczacıbaşı İlaç
|694.524.503
|Türk Hava Yolları
|668.653.433
|Doğan Holding
|656.085.532
|Migros Ticaret
|637.359.487
|Turkcell
|553.767.408
|Akbank
|553.625.586
|Koza Madencilik
|552.037.752
|Otokar
|515.962.560
|İhlas Gayrimenkul
|514.094.403
|Türkiye Sigorta
|500.216.809
|Halk GMYO
|486.504.498
Kaynak: AA
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