Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.292.592.966
|Garanti Bankası
|1.930.616.731
|Karsan Otomotiv
|1.783.759.796
|Koza Altın
|1.515.642.581
|Doğan Holding
|1.169.173.508
|Kardemir (D)
|1.001.618.321
|Şişe Cam
|853.933.502
|Akbank
|772.268.533
|Petkim
|761.511.172
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|716.398.273
|Türk Hava Yolları
|709.950.766
|Odaş Elektrik
|684.135.423
|Yapı ve Kredi Bankası
|626.382.018
|Şekerbank
|565.953.516
|Arçelik
|555.554.637
|Migros Ticaret
|544.260.016
|Turkcell
|489.201.330
|Ereğli Demir Çelik
|481.119.346
|İhlas Gayrimenkul
|459.469.658
|ASELSAN
|441.281.549
Kaynak: AA
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