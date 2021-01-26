Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

26.01.2021 18:49
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO2.292.592.966Garanti Bankası1.930.616.731Karsan Otomotiv1.783.759.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO2.292.592.966
Garanti Bankası1.930.616.731
Karsan Otomotiv1.783.759.796
Koza Altın1.515.642.581
Doğan Holding1.169.173.508
Kardemir (D)1.001.618.321
Şişe Cam853.933.502
Akbank772.268.533
Petkim761.511.172
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası716.398.273
Türk Hava Yolları709.950.766
Odaş Elektrik684.135.423
Yapı ve Kredi Bankası626.382.018
Şekerbank565.953.516
Arçelik555.554.637
Migros Ticaret544.260.016
Turkcell489.201.330
Ereğli Demir Çelik481.119.346
İhlas Gayrimenkul459.469.658
ASELSAN441.281.549
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Emlak Konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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