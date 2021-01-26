Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.292.592.966 Garanti Bankası 1.930.616.731 Karsan Otomotiv 1.783.759.796 Koza Altın 1.515.642.581 Doğan Holding 1.169.173.508 Kardemir (D) 1.001.618.321 Şişe Cam 853.933.502 Akbank 772.268.533 Petkim 761.511.172 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 716.398.273 Türk Hava Yolları 709.950.766 Odaş Elektrik 684.135.423 Yapı ve Kredi Bankası 626.382.018 Şekerbank 565.953.516 Arçelik 555.554.637 Migros Ticaret 544.260.016 Turkcell 489.201.330 Ereğli Demir Çelik 481.119.346 İhlas Gayrimenkul 459.469.658 ASELSAN 441.281.549 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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