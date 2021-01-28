Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.341.999.431 Emlak Konut GMYO 2.153.299.418 Koza Altın 1.667.896.512 Şişe Cam 1.556.868.000 Odaş Elektrik 1.548.235.189 Kardemir (D) 1.452.549.762 Türk Hava Yolları 1.251.933.946 Karsan Otomotiv 1.067.676.153 Yapı ve Kredi Bank. 982.159.659 Doğan Holding 944.731.698 Akbank 844.587.396 T.S.K.B. 805.004.585 Aselsan 775.440.636 Gübre Fabrik. 769.902.001 Petkim 721.085.089 Turkcell 699.171.433 Vakıflar Bankası 617.647.601 Otokar 614.430.776 Hektaş 544.968.512 Arçelik 494.893.275 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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