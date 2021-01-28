Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.341.999.431
|Emlak Konut GMYO
|2.153.299.418
|Koza Altın
|1.667.896.512
|Şişe Cam
|1.556.868.000
|Odaş Elektrik
|1.548.235.189
|Kardemir (D)
|1.452.549.762
|Türk Hava Yolları
|1.251.933.946
|Karsan Otomotiv
|1.067.676.153
|Yapı ve Kredi Bank.
|982.159.659
|Doğan Holding
|944.731.698
|Akbank
|844.587.396
|T.S.K.B.
|805.004.585
|Aselsan
|775.440.636
|Gübre Fabrik.
|769.902.001
|Petkim
|721.085.089
|Turkcell
|699.171.433
|Vakıflar Bankası
|617.647.601
|Otokar
|614.430.776
|Hektaş
|544.968.512
|Arçelik
|494.893.275
Kaynak: AA
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