Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Gübre Fabrik. 2.319.529.936 Garanti Bankası 2.204.230.992 Emlak Konut GMYO 1.732.971.194 Doğan Holding 1.525.868.582 Koza Altın 1.505.564.692 Karsan Otomotiv 1.432.981.586 Şişe Cam 1.143.187.582 Kardemir (D) 990.423.538 Türk Hava Yolları 959.847.318 Odaş Elektrik 861.025.305 Petkim 666.282.388 Yapı ve Kredi Bank. 632.324.062 Otokar 623.467.955 Akbank 594.885.895 Turkcell 519.661.569 Ereğli Demir Çelik 455.838.198 T.S.K.B. 443.425.644 Vakıflar Bankası 392.588.510 Aselsan 390.984.339 Ford Otosan 360.158.462 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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