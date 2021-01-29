Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Gübre Fabrik.
|2.319.529.936
|Garanti Bankası
|2.204.230.992
|Emlak Konut GMYO
|1.732.971.194
|Doğan Holding
|1.525.868.582
|Koza Altın
|1.505.564.692
|Karsan Otomotiv
|1.432.981.586
|Şişe Cam
|1.143.187.582
|Kardemir (D)
|990.423.538
|Türk Hava Yolları
|959.847.318
|Odaş Elektrik
|861.025.305
|Petkim
|666.282.388
|Yapı ve Kredi Bank.
|632.324.062
|Otokar
|623.467.955
|Akbank
|594.885.895
|Turkcell
|519.661.569
|Ereğli Demir Çelik
|455.838.198
|T.S.K.B.
|443.425.644
|Vakıflar Bankası
|392.588.510
|Aselsan
|390.984.339
|Ford Otosan
|360.158.462
Kaynak: AA
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