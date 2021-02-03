Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.785.621.750
|Garanti Bankası
|1.866.808.772
|Koza Altın
|1.439.898.518
|Odaş Elektrik
|1.063.308.670
|Doğan Holding
|983.021.918
|Aselsan
|911.608.797
|İş Fin.Kir.
|902.487.148
|Kardemir (D)
|857.106.736
|T.S.K.B.
|732.928.274
|Akbank
|730.158.830
|Sasa Polyester
|720.672.633
|Türk Hava Yolları
|684.982.084
|GSD Holding
|683.229.864
|Yapı ve Kredi Bank.
|647.519.853
|Turkcell
|639.213.596
|Şişe Cam
|635.906.093
|Gübre Fabrik.
|615.506.468
|Karsan Otomotiv
|547.423.781
|Petkim
|524.416.237
|Vakıflar Bankası
|502.322.780
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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