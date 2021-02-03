Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.785.621.750 Garanti Bankası 1.866.808.772 Koza Altın 1.439.898.518 Odaş Elektrik 1.063.308.670 Doğan Holding 983.021.918 Aselsan 911.608.797 İş Fin.Kir. 902.487.148 Kardemir (D) 857.106.736 T.S.K.B. 732.928.274 Akbank 730.158.830 Sasa Polyester 720.672.633 Türk Hava Yolları 684.982.084 GSD Holding 683.229.864 Yapı ve Kredi Bank. 647.519.853 Turkcell 639.213.596 Şişe Cam 635.906.093 Gübre Fabrik. 615.506.468 Karsan Otomotiv 547.423.781 Petkim 524.416.237 Vakıflar Bankası 502.322.780 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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