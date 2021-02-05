Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 3.002.525.243 Şişe Cam 1.421.406.745 Garanti Bankası 1.356.797.985 Turkcell 1.111.606.240 Doğan Holding 1.066.726.080 Türk Hava Yolları 965.861.098 Petkim 847.427.137 Emlak Konut GMYO 820.266.877 Odaş Elektrik 820.078.991 GSD Holding 759.189.534 Eczacıbaşı İlaç 712.568.124 Kardemir (D) 659.705.993 Kartonsan 573.305.067 T.S.K.B. 530.789.029 Karsan Otomotiv 519.545.135 Sasa Polyester 479.319.210 Koza Madencilik 477.317.142 Akbank 429.265.490 Yapı ve Kredi Bank. 425.315.012 Hektaş 415.215.276 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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