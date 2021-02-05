Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.002.525.243
|Şişe Cam
|1.421.406.745
|Garanti Bankası
|1.356.797.985
|Turkcell
|1.111.606.240
|Doğan Holding
|1.066.726.080
|Türk Hava Yolları
|965.861.098
|Petkim
|847.427.137
|Emlak Konut GMYO
|820.266.877
|Odaş Elektrik
|820.078.991
|GSD Holding
|759.189.534
|Eczacıbaşı İlaç
|712.568.124
|Kardemir (D)
|659.705.993
|Kartonsan
|573.305.067
|T.S.K.B.
|530.789.029
|Karsan Otomotiv
|519.545.135
|Sasa Polyester
|479.319.210
|Koza Madencilik
|477.317.142
|Akbank
|429.265.490
|Yapı ve Kredi Bank.
|425.315.012
|Hektaş
|415.215.276
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi