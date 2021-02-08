Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|4.750.929.502
|Emlak Konut GMYO
|2.965.679.376
|Koza Altın
|2.181.004.429
|İş Finansal Kiralama
|1.512.609.850
|Garanti Bankası
|1.473.227.920
|Odaş Elektrik
|1.230.742.086
|Petkim
|1.124.169.855
|Kardemir (D)
|1.045.384.184
|Şişe Cam
|907.246.145
|Karsan Otomotiv
|669.704.182
|Turkcell
|645.115.856
|Türk Hava Yolları
|621.234.382
|İhlas Gayrimenkul
|617.837.866
|GSD Holding
|604.330.153
|Otokar
|582.475.086
|Gözde Girişim
|580.001.786
|Ereğli Demir Çelik
|512.007.812
|İş GMYO
|487.178.124
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|476.245.442
|Kartonsan
|453.488.916
Kaynak: AA
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