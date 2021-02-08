Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Doğan Holding 4.750.929.502 Emlak Konut GMYO 2.965.679.376 Koza Altın 2.181.004.429 İş Finansal Kiralama 1.512.609.850 Garanti Bankası 1.473.227.920 Odaş Elektrik 1.230.742.086 Petkim 1.124.169.855 Kardemir (D) 1.045.384.184 Şişe Cam 907.246.145 Karsan Otomotiv 669.704.182 Turkcell 645.115.856 Türk Hava Yolları 621.234.382 İhlas Gayrimenkul 617.837.866 GSD Holding 604.330.153 Otokar 582.475.086 Gözde Girişim 580.001.786 Ereğli Demir Çelik 512.007.812 İş GMYO 487.178.124 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 476.245.442 Kartonsan 453.488.916 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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