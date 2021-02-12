Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 2.909.434.677 Sasa Polyester 1.664.409.909 Garanti Bankası 1.523.006.911 Şişe Cam 858.893.974 Emlak Konut GMYO 843.041.027 Koza Madencilik 736.555.280 Petkim 722.975.456 Doğan Holding 687.750.556 Ereğli Demir Çelik 626.706.811 İpek Doğal Enerji 621.521.683 Odaş Elektrik 555.120.461 Türk Traktör 541.739.625 Gübre Fabrikaları 522.050.486 Turkcell 510.936.202 Tüpraş 477.582.499 Türk Hava Yolları 455.630.304 İş Bankası (C) 414.921.157 Karsan Otomotiv 406.383.135 Kardemir (D) 393.769.250 Akbank 392.931.796 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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