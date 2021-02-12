Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.909.434.677
|Sasa Polyester
|1.664.409.909
|Garanti Bankası
|1.523.006.911
|Şişe Cam
|858.893.974
|Emlak Konut GMYO
|843.041.027
|Koza Madencilik
|736.555.280
|Petkim
|722.975.456
|Doğan Holding
|687.750.556
|Ereğli Demir Çelik
|626.706.811
|İpek Doğal Enerji
|621.521.683
|Odaş Elektrik
|555.120.461
|Türk Traktör
|541.739.625
|Gübre Fabrikaları
|522.050.486
|Turkcell
|510.936.202
|Tüpraş
|477.582.499
|Türk Hava Yolları
|455.630.304
|İş Bankası (C)
|414.921.157
|Karsan Otomotiv
|406.383.135
|Kardemir (D)
|393.769.250
|Akbank
|392.931.796
Kaynak: AA
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