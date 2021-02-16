Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.273.080.947
|Petkim
|2.945.733.513
|Sasa Polyester
|2.926.694.518
|Gübre Fabrik.
|2.127.279.862
|Garanti Bankası
|1.790.840.027
|Emlak Konut GMYO
|1.657.578.152
|Şekerbank
|1.470.819.171
|İpek Doğal Enerji
|1.176.999.183
|Koza Madencilik
|1.122.917.474
|Kardemir (D)
|1.077.579.450
|Şişe Cam
|905.323.969
|Turkcell
|867.300.104
|Doğan Holding
|802.568.838
|Türk Hava Yolları
|782.041.560
|Tüpraş
|756.062.407
|Akbank
|701.175.904
|Vakıflar Bankası
|685.674.785
|Odaş Elektrik
|684.183.619
|Yapı ve Kredi Bank.
|683.499.003
|Karsan Otomotiv
|646.042.232
Kaynak: AA
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