Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 3.273.080.947 Petkim 2.945.733.513 Sasa Polyester 2.926.694.518 Gübre Fabrik. 2.127.279.862 Garanti Bankası 1.790.840.027 Emlak Konut GMYO 1.657.578.152 Şekerbank 1.470.819.171 İpek Doğal Enerji 1.176.999.183 Koza Madencilik 1.122.917.474 Kardemir (D) 1.077.579.450 Şişe Cam 905.323.969 Turkcell 867.300.104 Doğan Holding 802.568.838 Türk Hava Yolları 782.041.560 Tüpraş 756.062.407 Akbank 701.175.904 Vakıflar Bankası 685.674.785 Odaş Elektrik 684.183.619 Yapı ve Kredi Bank. 683.499.003 Karsan Otomotiv 646.042.232 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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