Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Vakıflar Bankası 2.854.064.598 Sasa Polyester 2.717.926.488 Koza Altın 2.008.977.109 Garanti Bankası 1.785.736.961 T. Halk Bankası 1.498.661.500 Karsan Otomotiv 1.263.058.353 Gübre Fabrik. 1.026.752.894 Petkim 942.756.036 Şekerbank 905.667.857 Kardemir (D) 888.326.982 Odaş Elektrik 846.318.094 Emlak Konut GMYO 825.899.074 Türk Hava Yolları 818.240.578 Şişe Cam 803.760.420 Akbank 735.787.102 Turkcell 724.308.907 Ford Otosan 668.577.325 Koza Madencilik 630.387.679 Hektaş 590.671.656 Yapı ve Kredi Bank. 557.615.614 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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