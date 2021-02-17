Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Vakıflar Bankası
|2.854.064.598
|Sasa Polyester
|2.717.926.488
|Koza Altın
|2.008.977.109
|Garanti Bankası
|1.785.736.961
|T. Halk Bankası
|1.498.661.500
|Karsan Otomotiv
|1.263.058.353
|Gübre Fabrik.
|1.026.752.894
|Petkim
|942.756.036
|Şekerbank
|905.667.857
|Kardemir (D)
|888.326.982
|Odaş Elektrik
|846.318.094
|Emlak Konut GMYO
|825.899.074
|Türk Hava Yolları
|818.240.578
|Şişe Cam
|803.760.420
|Akbank
|735.787.102
|Turkcell
|724.308.907
|Ford Otosan
|668.577.325
|Koza Madencilik
|630.387.679
|Hektaş
|590.671.656
|Yapı ve Kredi Bank.
|557.615.614
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi