Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 3.235.418.601 Gübre Fabrikaları 2.379.512.222 Koza Altın 2.099.659.106 Vakıflar Bankası 2.062.386.849 Halkbank 1.779.300.767 Garanti Bankası 1.616.928.416 Karsan Otomotiv 1.425.683.982 Petkim 1.328.068.027 Turkcell 1.068.103.716 Türk Hava Yolları 865.152.747 Ford Otosan 808.230.052 Odaş Elektrik 712.205.923 Şişe Cam 687.005.891 Emlak Konut GMYO 622.948.193 Kordsa Teknik Tekstil 618.742.235 Akbank 616.821.264 Yapı ve Kredi Bankası 555.165.658 Arçelik 553.479.608 İş Bankası (C) 533.806.880 Kardemir (D) 516.343.108 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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