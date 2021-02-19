Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|3.235.418.601
|Gübre Fabrikaları
|2.379.512.222
|Koza Altın
|2.099.659.106
|Vakıflar Bankası
|2.062.386.849
|Halkbank
|1.779.300.767
|Garanti Bankası
|1.616.928.416
|Karsan Otomotiv
|1.425.683.982
|Petkim
|1.328.068.027
|Turkcell
|1.068.103.716
|Türk Hava Yolları
|865.152.747
|Ford Otosan
|808.230.052
|Odaş Elektrik
|712.205.923
|Şişe Cam
|687.005.891
|Emlak Konut GMYO
|622.948.193
|Kordsa Teknik Tekstil
|618.742.235
|Akbank
|616.821.264
|Yapı ve Kredi Bankası
|555.165.658
|Arçelik
|553.479.608
|İş Bankası (C)
|533.806.880
|Kardemir (D)
|516.343.108
Kaynak: AA
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