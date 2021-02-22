Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|2.271.612.163
|Sasa Polyester
|2.228.744.093
|Türk Hava Yolları
|1.901.073.778
|Vakıflar Bankası
|1.756.049.587
|Karsan Otomotiv
|1.527.115.455
|Garanti Bankası
|1.180.442.729
|Şişe Cam
|1.131.698.785
|Gübre Fabrikaları
|944.441.915
|Odaş Elektrik
|905.408.559
|Hektaş
|885.045.118
|Kardemir (D)
|807.301.421
|Turkcell
|801.960.001
|Ford Otosan
|754.389.116
|Halkbank
|731.273.555
|Petkim
|671.355.796
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|629.566.553
|Pegasus
|609.817.973
|Emlak Konut GMYO
|584.532.048
|Borusan Mannesmann
|546.815.469
|Koç Holding
|520.874.157
Kaynak: AA
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