Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 4.471.677.480 Türk Hava Yolları 3.553.225.812 Sasa Polyester 1.790.673.384 Gübre Fabrikaları 1.783.810.364 Koza Altın 1.712.804.298 Garanti Bankası 1.325.015.496 Tüpraş 1.206.156.722 Şişe Cam 1.154.429.793 Pegasus 1.098.763.379 Emlak Konut GMYO 1.097.150.943 Karsan Otomotiv 959.022.601 Vakıflar Bankası 907.821.985 Turkcell 834.365.174 Kardemir (D) 817.007.237 Odaş Elektrik 812.064.372 Otokar 757.775.532 ASELSAN 680.840.459 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 664.508.006 Ford Otosan 635.807.784 Halkbank 559.501.228 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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