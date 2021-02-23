Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|4.471.677.480
|Türk Hava Yolları
|3.553.225.812
|Sasa Polyester
|1.790.673.384
|Gübre Fabrikaları
|1.783.810.364
|Koza Altın
|1.712.804.298
|Garanti Bankası
|1.325.015.496
|Tüpraş
|1.206.156.722
|Şişe Cam
|1.154.429.793
|Pegasus
|1.098.763.379
|Emlak Konut GMYO
|1.097.150.943
|Karsan Otomotiv
|959.022.601
|Vakıflar Bankası
|907.821.985
|Turkcell
|834.365.174
|Kardemir (D)
|817.007.237
|Odaş Elektrik
|812.064.372
|Otokar
|757.775.532
|ASELSAN
|680.840.459
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|664.508.006
|Ford Otosan
|635.807.784
|Halkbank
|559.501.228
Kaynak: AA
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