Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.767.999.675
|Petkim
|2.209.909.786
|Koza Altın
|1.805.498.315
|Sasa Polyester
|1.783.940.629
|Pegasus
|1.666.444.274
|Emlak Konut GMYO
|1.378.347.858
|Garanti Bankası
|1.335.454.364
|Karsan Otomotiv
|1.248.136.331
|Gübre Fabrikaları
|1.198.672.074
|Kardemir (D)
|1.077.411.832
|Şişe Cam
|863.308.682
|Odaş Elektrik
|731.466.106
|ASELSAN
|597.958.810
|Tüpraş
|586.202.229
|Doğan Holding
|585.602.741
|Vakıflar Bankası
|580.509.897
|Turkcell
|578.714.225
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|562.477.409
|Akbank
|531.554.276
|Ereğli Demir Çelik
|495.348.969
Kaynak: AA
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