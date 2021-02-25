Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.767.999.675 Petkim 2.209.909.786 Koza Altın 1.805.498.315 Sasa Polyester 1.783.940.629 Pegasus 1.666.444.274 Emlak Konut GMYO 1.378.347.858 Garanti Bankası 1.335.454.364 Karsan Otomotiv 1.248.136.331 Gübre Fabrikaları 1.198.672.074 Kardemir (D) 1.077.411.832 Şişe Cam 863.308.682 Odaş Elektrik 731.466.106 ASELSAN 597.958.810 Tüpraş 586.202.229 Doğan Holding 585.602.741 Vakıflar Bankası 580.509.897 Turkcell 578.714.225 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 562.477.409 Akbank 531.554.276 Ereğli Demir Çelik 495.348.969 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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