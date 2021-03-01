Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.772.333.860 Türk Hava Yolları 1.786.311.865 Garanti Bankası 1.547.840.692 Koza Altın 1.416.392.912 Petkim 1.069.339.540 Kardemir (D) 875.160.859 Emlak Konut GMYO 750.334.919 Gübre Fabrikaları 719.962.367 Pegasus 671.600.227 Sasa Polyester 572.654.670 Tüpraş 569.908.330 Karsan Otomotiv 526.237.444 Odaş Elektrik 498.541.966 Vakıflar Bankası 453.827.245 Ereğli Demir Çelik 448.125.057 Akbank 435.233.912 Turkcell 414.260.978 Sabancı Holding 412.619.120 Doğan Holding 401.388.796 TAV Havalimanları 389.497.117 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü

Koronavirüse yakalanan eski Bordum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yoğun bakıma kaldırıldı

İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar

Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak

İran, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu

Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti