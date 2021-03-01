Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.772.333.860
|Türk Hava Yolları
|1.786.311.865
|Garanti Bankası
|1.547.840.692
|Koza Altın
|1.416.392.912
|Petkim
|1.069.339.540
|Kardemir (D)
|875.160.859
|Emlak Konut GMYO
|750.334.919
|Gübre Fabrikaları
|719.962.367
|Pegasus
|671.600.227
|Sasa Polyester
|572.654.670
|Tüpraş
|569.908.330
|Karsan Otomotiv
|526.237.444
|Odaş Elektrik
|498.541.966
|Vakıflar Bankası
|453.827.245
|Ereğli Demir Çelik
|448.125.057
|Akbank
|435.233.912
|Turkcell
|414.260.978
|Sabancı Holding
|412.619.120
|Doğan Holding
|401.388.796
|TAV Havalimanları
|389.497.117
Kaynak: AA
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