Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.371.625.981 Şişe Cam 2.182.910.027 Petkim 1.997.691.065 Emlak Konut GMYO 1.934.896.096 Koza Altın 1.754.065.742 Kardemir (D) 1.562.656.904 Garanti Bankası 1.425.170.412 Pegasus 1.376.679.546 Karsan Otomotiv 1.101.592.358 Tüpraş 897.375.227 Odaş Elektrik 851.802.000 TAV Havalimanları 641.655.141 İndeks Bilgisayar 629.014.593 Gübre Fabrikaları 528.242.613 Yapı ve Kredi Bankası 479.745.452 Akbank 474.078.174 ASELSAN 440.127.358 Doğan Holding 427.640.333 Ford Otosan 426.600.106 Turkcell 420.405.326 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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