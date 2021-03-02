Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.371.625.981
|Şişe Cam
|2.182.910.027
|Petkim
|1.997.691.065
|Emlak Konut GMYO
|1.934.896.096
|Koza Altın
|1.754.065.742
|Kardemir (D)
|1.562.656.904
|Garanti Bankası
|1.425.170.412
|Pegasus
|1.376.679.546
|Karsan Otomotiv
|1.101.592.358
|Tüpraş
|897.375.227
|Odaş Elektrik
|851.802.000
|TAV Havalimanları
|641.655.141
|İndeks Bilgisayar
|629.014.593
|Gübre Fabrikaları
|528.242.613
|Yapı ve Kredi Bankası
|479.745.452
|Akbank
|474.078.174
|ASELSAN
|440.127.358
|Doğan Holding
|427.640.333
|Ford Otosan
|426.600.106
|Turkcell
|420.405.326
Kaynak: AA
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