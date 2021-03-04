Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.747.824.844 Petkim 1.552.991.022 Şişe Cam 1.305.668.309 Kardemir (D) 1.291.817.816 Garanti Bankası 1.288.072.283 Pegasus 1.017.912.198 Emlak Konut GMYO 926.762.516 Koza Altın 916.282.903 Gübre Fabrikaları 644.908.343 Odaş Elektrik 621.235.707 Doğan Holding 616.713.520 Ereğli Demir Çelik 586.568.120 Yapı ve Kredi Bankası 465.252.279 Sasa Polyester 439.897.213 Gözde Girişim 439.777.719 Özak GMYO 410.327.540 Tüpraş 395.832.898 Akbank 395.584.518 İş Bankası (C) 393.741.871 Vakıflar Bankası 388.280.680 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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