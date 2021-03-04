Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.747.824.844
|Petkim
|1.552.991.022
|Şişe Cam
|1.305.668.309
|Kardemir (D)
|1.291.817.816
|Garanti Bankası
|1.288.072.283
|Pegasus
|1.017.912.198
|Emlak Konut GMYO
|926.762.516
|Koza Altın
|916.282.903
|Gübre Fabrikaları
|644.908.343
|Odaş Elektrik
|621.235.707
|Doğan Holding
|616.713.520
|Ereğli Demir Çelik
|586.568.120
|Yapı ve Kredi Bankası
|465.252.279
|Sasa Polyester
|439.897.213
|Gözde Girişim
|439.777.719
|Özak GMYO
|410.327.540
|Tüpraş
|395.832.898
|Akbank
|395.584.518
|İş Bankası (C)
|393.741.871
|Vakıflar Bankası
|388.280.680
Kaynak: AA
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