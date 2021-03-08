Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.289.956.982
|Petkim
|2.025.885.855
|Koza Altın
|1.529.001.681
|Kardemir (D)
|1.325.970.747
|Türk Hava Yolları
|1.296.760.801
|Halkbank
|1.030.359.077
|İndeks Bilgisayar
|994.855.675
|Tüpraş
|981.764.865
|Emlak Konut GMYO
|785.857.625
|Ereğli Demir Çelik
|723.998.058
|İş Bankası (C)
|692.216.280
|Hektaş
|678.263.797
|Vakıflar Bankası
|674.277.033
|Şişe Cam
|666.155.048
|Turkcell
|601.352.225
|Akbank
|585.169.720
|Doğan Holding
|519.444.353
|Gözde Girişim
|472.762.163
|Yapı ve Kredi Bankası
|461.038.542
|Gübre Fabrikaları
|388.945.532
Kaynak: AA
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