Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.289.956.982 Petkim 2.025.885.855 Koza Altın 1.529.001.681 Kardemir (D) 1.325.970.747 Türk Hava Yolları 1.296.760.801 Halkbank 1.030.359.077 İndeks Bilgisayar 994.855.675 Tüpraş 981.764.865 Emlak Konut GMYO 785.857.625 Ereğli Demir Çelik 723.998.058 İş Bankası (C) 692.216.280 Hektaş 678.263.797 Vakıflar Bankası 674.277.033 Şişe Cam 666.155.048 Turkcell 601.352.225 Akbank 585.169.720 Doğan Holding 519.444.353 Gözde Girişim 472.762.163 Yapı ve Kredi Bankası 461.038.542 Gübre Fabrikaları 388.945.532 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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