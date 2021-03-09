Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.412.256.516 Türk Hava Yolları 1.841.430.414 Petkim 1.450.071.900 Şişe Cam 1.008.839.763 Kardemir (D) 989.705.560 Sasa Polyester 902.428.819 Bim Mağazalar 773.626.003 Koza Altın 756.389.543 Ereğli Demir Çelik 629.243.422 Emlak Konut GMYO 588.934.389 Akbank 586.321.056 Gözde Girişim 585.504.154 İndeks Bilgisayar 514.530.036 Alarko GMYO 512.420.931 Turkcell 510.925.584 ASELSAN 484.742.863 Odaş Elektrik 468.735.509 Koç Holding 451.152.851 Hektaş 450.441.433 Pegasus 440.215.624 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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