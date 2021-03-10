Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.037.819.399
|Sasa Polyester
|1.553.137.434
|Petkim
|1.215.806.739
|Kardemir (D)
|1.174.174.919
|Gübre Fabrik.
|1.102.496.456
|Türk Hava Yolları
|851.664.050
|Koza Altın
|813.551.192
|Şişe Cam
|758.787.763
|Ereğli Demir Çelik
|745.808.719
|Akbank
|588.317.246
|Otokar
|564.560.871
|Odaş Elektrik
|561.523.023
|Turkcell
|529.588.351
|Emlak Konut GMYO
|460.905.843
|Vestel
|431.497.447
|İndeks Bilgisayar
|397.786.451
|Bim Mağazalar
|393.905.820
|Vakıflar Bankası
|379.655.441
|Yapı ve Kredi Bank.
|371.354.767
|Tüpraş
|362.167.935
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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