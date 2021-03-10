Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.037.819.399 Sasa Polyester 1.553.137.434 Petkim 1.215.806.739 Kardemir (D) 1.174.174.919 Gübre Fabrik. 1.102.496.456 Türk Hava Yolları 851.664.050 Koza Altın 813.551.192 Şişe Cam 758.787.763 Ereğli Demir Çelik 745.808.719 Akbank 588.317.246 Otokar 564.560.871 Odaş Elektrik 561.523.023 Turkcell 529.588.351 Emlak Konut GMYO 460.905.843 Vestel 431.497.447 İndeks Bilgisayar 397.786.451 Bim Mağazalar 393.905.820 Vakıflar Bankası 379.655.441 Yapı ve Kredi Bank. 371.354.767 Tüpraş 362.167.935 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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