Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|4.195.396.384
|Şişe Cam
|1.664.128.000
|Garanti Bankası
|1.271.861.873
|Koza Altın
|1.265.525.489
|Emlak Konut GMYO
|1.049.050.743
|Türk Hava Yolları
|951.489.954
|Petkim
|896.478.017
|Turkcell
|705.794.704
|Kardemir (D)
|690.428.431
|Doğan Holding
|667.987.776
|Gübre Fabrikaları
|561.958.369
|Ereğli Demir Çelik
|509.538.126
|ASELSAN
|507.761.260
|Tüpraş
|460.957.183
|Arçelik
|446.647.628
|Bim Mağazalar
|439.667.490
|Karsan Otomotiv
|417.353.967
|Otokar
|409.291.271
|Akbank
|375.828.418
|Kordsa Teknik Tekstil
|363.946.800
Kaynak: AA
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