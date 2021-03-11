Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 4.195.396.384 Şişe Cam 1.664.128.000 Garanti Bankası 1.271.861.873 Koza Altın 1.265.525.489 Emlak Konut GMYO 1.049.050.743 Türk Hava Yolları 951.489.954 Petkim 896.478.017 Turkcell 705.794.704 Kardemir (D) 690.428.431 Doğan Holding 667.987.776 Gübre Fabrikaları 561.958.369 Ereğli Demir Çelik 509.538.126 ASELSAN 507.761.260 Tüpraş 460.957.183 Arçelik 446.647.628 Bim Mağazalar 439.667.490 Karsan Otomotiv 417.353.967 Otokar 409.291.271 Akbank 375.828.418 Kordsa Teknik Tekstil 363.946.800 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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