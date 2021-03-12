Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.858.710.277 SASA Polyester 1.207.703.078 Kardemir (D) 874.976.224 Emlak Konut GMYO 870.269.750 Türk Hava Yolları 680.596.039 Turkcell 621.359.249 Şişe Cam 596.650.483 Otokar 580.987.966 Petkim 556.539.661 Ereğli Demir Çelik 536.792.968 Koza Altın 522.849.298 Yapı ve Kredi Bankası 473.076.881 Vakıflar Bankası 451.869.771 Tüpraş 450.303.727 İş Bankası (C) 394.524.197 Akbank 392.406.829 Kerevitaş Gıda 374.433.414 Halkbank 325.400.308 Bim Mağazalar 315.002.877 Odaş Elektrik 311.933.083 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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