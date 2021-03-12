Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.858.710.277
|SASA Polyester
|1.207.703.078
|Kardemir (D)
|874.976.224
|Emlak Konut GMYO
|870.269.750
|Türk Hava Yolları
|680.596.039
|Turkcell
|621.359.249
|Şişe Cam
|596.650.483
|Otokar
|580.987.966
|Petkim
|556.539.661
|Ereğli Demir Çelik
|536.792.968
|Koza Altın
|522.849.298
|Yapı ve Kredi Bankası
|473.076.881
|Vakıflar Bankası
|451.869.771
|Tüpraş
|450.303.727
|İş Bankası (C)
|394.524.197
|Akbank
|392.406.829
|Kerevitaş Gıda
|374.433.414
|Halkbank
|325.400.308
|Bim Mağazalar
|315.002.877
|Odaş Elektrik
|311.933.083
Kaynak: AA
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