Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.260.117.408
|Şişe Cam
|1.018.735.867
|Türk Hava Yolları
|972.291.778
|SASA Polyester
|942.959.816
|Otokar
|886.579.974
|Kardemir (D)
|861.253.625
|Ford Otosan
|648.683.500
|ASELSAN
|622.443.458
|Petkim
|588.439.130
|Koza Altın
|528.970.680
|Emlak Konut GMYO
|441.382.017
|Doğan Holding
|387.436.992
|Ereğli Demir Çelik
|354.121.086
|Gözde Girişim
|334.652.006
|Yapı ve Kredi Bankası
|301.676.960
|Ege Gübre
|294.088.520
|Tüpraş
|282.920.929
|Akbank
|272.311.892
|Bim Mağazalar
|258.091.976
|Turkcell
|254.203.139
Kaynak: AA
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