Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.260.117.408 Şişe Cam 1.018.735.867 Türk Hava Yolları 972.291.778 SASA Polyester 942.959.816 Otokar 886.579.974 Kardemir (D) 861.253.625 Ford Otosan 648.683.500 ASELSAN 622.443.458 Petkim 588.439.130 Koza Altın 528.970.680 Emlak Konut GMYO 441.382.017 Doğan Holding 387.436.992 Ereğli Demir Çelik 354.121.086 Gözde Girişim 334.652.006 Yapı ve Kredi Bankası 301.676.960 Ege Gübre 294.088.520 Tüpraş 282.920.929 Akbank 272.311.892 Bim Mağazalar 258.091.976 Turkcell 254.203.139 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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