Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Borsada işlem hacmi sıralaması

16.03.2021 18:57
Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.443.588.457Koza Altın1.326.616.014Otokar1.283.059.211Ford Otosan1.070.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.443.588.457
Koza Altın1.326.616.014
Otokar1.283.059.211
Ford Otosan1.070.454.706
Türk Hava Yolları950.732.604
Kardemir (D)935.721.183
Şişe Cam723.762.351
Logo Yazılım612.077.877
Sasa Polyester534.080.824
Petkim530.520.386
Gözde Girişim511.998.210
Emlak Konut GMYO476.524.886
Vestel447.906.664
Turkcell431.458.896
Tofaş Oto Fabrikası368.730.807
Ereğli Demir Çelik368.662.463
Akbank334.336.172
Odaş Elektrik331.425.134
Karsan Otomotiv282.218.800
Yapı ve Kredi Bankası282.212.427
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski eşi tarafından sokak ortasında acımasızca dövülen kadın, korkunç anları anlattı TFF, Ahmet Çakar'ın iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı         
18:59
Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi         
18:42
Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası         
18:22
Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı         
17:58
Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı         
17:42
Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor         
16:17
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 19:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei