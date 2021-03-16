Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.443.588.457 Koza Altın 1.326.616.014 Otokar 1.283.059.211 Ford Otosan 1.070.454.706 Türk Hava Yolları 950.732.604 Kardemir (D) 935.721.183 Şişe Cam 723.762.351 Logo Yazılım 612.077.877 Sasa Polyester 534.080.824 Petkim 530.520.386 Gözde Girişim 511.998.210 Emlak Konut GMYO 476.524.886 Vestel 447.906.664 Turkcell 431.458.896 Tofaş Oto Fabrikası 368.730.807 Ereğli Demir Çelik 368.662.463 Akbank 334.336.172 Odaş Elektrik 331.425.134 Karsan Otomotiv 282.218.800 Yapı ve Kredi Bankası 282.212.427 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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