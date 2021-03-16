Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.443.588.457
|Koza Altın
|1.326.616.014
|Otokar
|1.283.059.211
|Ford Otosan
|1.070.454.706
|Türk Hava Yolları
|950.732.604
|Kardemir (D)
|935.721.183
|Şişe Cam
|723.762.351
|Logo Yazılım
|612.077.877
|Sasa Polyester
|534.080.824
|Petkim
|530.520.386
|Gözde Girişim
|511.998.210
|Emlak Konut GMYO
|476.524.886
|Vestel
|447.906.664
|Turkcell
|431.458.896
|Tofaş Oto Fabrikası
|368.730.807
|Ereğli Demir Çelik
|368.662.463
|Akbank
|334.336.172
|Odaş Elektrik
|331.425.134
|Karsan Otomotiv
|282.218.800
|Yapı ve Kredi Bankası
|282.212.427
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi